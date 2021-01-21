استعراض الرئيس تطورات مشروع مستقبل مصر وتنصيب بايدن .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الصحف، توفير مياه الرى والتكلفة المالية الخاصة بالمشروع، وكذلك كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ60 لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية، فضلاً عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحت عنوان "الرئيس: توفير كل عوامل النجاح لاستصلاح 500 ألف فدان ضمن مشروع "مستقبل مصر"، وفى صدر صفحتها الأولى ذكرت صحفية "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع "مستقبل مصر" وتوفير جميع عوامل النجاح له، وكذلك الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، ليصبح هذا المشروع العملاق قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الزراعى والغذاء واستصلاح الأراضى، ويسهم فى استراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزياد نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك، جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، مع الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والرائد طيار بهاء الدين الغنام.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومى "مستقبل مصر" والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع 500 ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالًا، حيث اطلع الرئيس السيسى على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع القومى "مستقبل مصر"، وكذلك توفير مياه الرى والتكلفة المالية.

وحول تهنئة الرئيس السيسى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالذكرى الستين لتأسيسها، ذكرت الأهرام تحت عنوان "الرئيس: مصر نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا وحافظت على نمو الاقتصاد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى التقدير العميق الذى تكنه مصر للدور البارز الذى تقوم به المنظمة على المستوى الثنائى مع مصر، وأيضًا لإسهاماتها فى صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى؛ تحقيقًا للشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: "سياسات أفضل لحياة أفضل".

وأوضحت "الأهرام" أن هذا جاء فى الكلمة المتلفزة التى ألقاها الرئيس، أمس، للتهنئة بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المنظمة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله، فى كلمته، إن العام الماضى كان حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا إلى الحد الذى يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذى قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمى، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التى تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم فى تحقيق التعافى الشامل فى أسرع وقت ممكن.

وتحت عنوان "بايدن يتسلم رئاسة أمريكا بعد حفل تنصيب غابت عنه الجماهير وقاطعه ترامب"، ذكرت الأهرام أن مراسم تنصيب جو بايدن جرت أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وقد غاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن حفل التنصيب، وحضر بدلاً منه نائبه مايك بنس، كما غاب عنه مئات الآلاف من الأمريكيين الذين دأبوا على المشاركة فى حضور المراسم أمام مبنى الكونجرس الأمريكى وذلك بسبب وباء "كورونا".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الجديد أدى اليمين الدستورية أمم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من مائة عام، فى حين غادر ترامب البيت الأبيض مبكرًا قبل تنصيب بايدن مخالفًا تقليدًا سياسيًا يعود إلى أكثر من 150 عامًا ليرفض بذلك لقاء خلفه وتأكيد الانتقال السلمى للسلطة.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على اجتماع مجلس الوزراء، وتحت عنوان "مجلس الوزراء برئاسة مدبولى: تعديل قانون العقوبات.. والموافقة على مشروع "الأحوال الشخصية"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدم فى بداية اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء الحكومة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى أحداث 25 يناير، وعيد الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن المجلس أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى أحداث 25 يناير وعيد الشرطة، بدلا من يوم الإثنين الموافق 25 يناير".

وأضافت "الجمهورية"، أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماع الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات فى المادتين "242 مكرر" و"242 مكرر أ".

وحول اشتراطات البناء الجديدة، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مدبولى: اهتمام رئاسى بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران"، أن دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك فى اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وأضافت "الجمهورية" أن رئيس الوزراء وجه بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا فى هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين، مشيرًا إلى أنه عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث يبدى الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران فى مصر، موضحًا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفى صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية رسميًا"، ذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية أﻋﻠﻨﺖ أن ﻣﺼﺮ وﻗﻄﺮ ﺗﺒﺎدﻟﺘﺎ ﻣﺬﻛﺮتين رﺳﻤﻴﺘين اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن بموجبهما على اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

ونقلت الصحيفة بيان الوزارة أمس، أن ذﻟﻚ يأتى اﺗﺼﺎﻻ ﺑﺎلتطورات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ببيان العلا، الموقع خلال القمة الخليجية التى عقدت بالسعودية مطلع الشهر الجارى.

وأبرزت "الأخبار"، بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب، وتحت عنوان "وزير التعليم أمام النواب: نبنى نظامًا تعليميًا جديدًا والقديم يصعب إصلاحه"، أوضحت الصحيفة أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب استأنف ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ المستشار ﺣﻨﻔﻰ ﺟﺒﺎﻟﻰ، رﺋﻴﺲ المجلس، ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮزراء ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﺣﻮل ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ الحكومة ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ المجالات، حيث استمع المجلس ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺎرق ﺷﻮﻗﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﺑﺪأه ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ جميع المعلمين، والإداريين العاملين فى المنظومة التعليمية، وأﻧﻬﻢ ﻋﺼﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﺮت اﻟﻔﺘﺮة الماضية، ﻓﻰ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

ونقلت "الأخبار" عن ﺷﻮقى، قوله إن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎم الماضى ﻣﺮت ﺑﻨﺠﺎح، وإن ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻨﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺟﺪت أن ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻘﺪيم ﻳﺼﻌﺐ إﺻﻼﺣﻪ، ﻣﺸﻴﺮا إلى أن اﻟﻨﻈﺎم الجديد يأتى اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إيمان اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ المجتمع المصرى، إلى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻌﻠﻢ وﻳﻔﻜﺮ وﻳﺒﺘﻜﺮ، ﻣﻊ تجهيز، عدد من اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأﺿﺎف وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أﻧﻪ تم البدء ﻓﻰ ﺑﻨﻚ المعرفة، اﻟﺬى ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮى ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻳﻀﻢ ﻛﻤًﺎ ﺿﺨﻤًﺎ ﻣﻦ المعارف، وﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ، ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ مكان واحد يتاح لـ100 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺼﺮى، وﻟﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة.

وأوضح شوقى أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ أﺷﺮف فى 2014 ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة، وﻣﻨﺬ ﻋﺎم تم تنفيذ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ الجديدة من ﺧﻼل المرحلة الأولى فى 2018، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺼﺮ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻰ إﻋـﺪاد المنظومة التعليمية الجديدة.