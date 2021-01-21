تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة ميناء دمياط فى بيان اليوم الخميس، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80.086 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 95.511 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 7.947 طنا شملت 770 طن أسمنت، و427 طن فوسفات، و6.750 طن داى أمونيوم، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10.300 طن شملت 7.100 طن ذرة، و3.200 طن زيت طعام.