الشهيد 329.. الأطباء تنعى مجدى صديق استشارى أمراض النساء والتوليد

جدة - نرمين السيد - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور مجدى محمد صديق أحمد نصار استشارى ثالث أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام سابقا، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.





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