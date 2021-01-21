حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22-1-2021

مهنياً: توقع بعض الارتباك والفضائح ومعلومات تذهلك وتجعلك تشعر بخيبة أمل، وتجنب قدر الإمكان القرارات العشوائية

عاطفياً: الشريك إلى جانبك فمّم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها

صحياً: أنت صاحب قرارات صائبة عملياً وعاطفياً، إنما فاشل بعض الشيء على الصعيد الصحي

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22-1-2021

مهنياً: كن واعياً لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات ع

اطفياً: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شراً

صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22-1-2021

مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل الإقدام عليها

عاطفياً: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها

صحياً: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22-1-2021

مهنياً: تربح قضية او تكسب جائزة وتميل الى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحد المشاريع الكبيرة

عاطفياً: تسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقاً معه

صحياً: تستعيد قوتك ومركزك في الساحة وتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز والقيود

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 22-1-2021

مهنياً: بعض التشنّج في علاقاتك واتصالاتك المهنية وقد يغيب إبتداء من اليوم محاور تحتاج الى حضورك أو يتأخر مستند رسمي تنتظره

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام

صحياً: لا تمارس جهوداً غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22-1-2021

مهنياً: من الممكن ان تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الاثناء

عاطفياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جداً

صحياً: تستمد من ثقتك بنفسك طاقة كبيرة وقدرة على التصدي لتحديات الحياة اليومي

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22-1-2021

مهنياً: تترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات

عاطفياً: لا تغامر في العلاقة التي حققتها أخيراً، فالأمور قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر

صحياً: توخ الحذر قدر الإمكان في تنقلاتك على الأدراج بين الطوابق في العمل فقد تسبب لك متاعب

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22-1-2021

مهنياً: تحتلّ مركزاً مهمّاً وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع

عاطفياً: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض، فتتوصل إلى نتائج مرضية

صحياً: إحذر الانفعالات الشديدة التي قد تولّد الإرهاق والتعب النفسي وكُن هادئاً إلى أقصى حد

حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-1-2021

مهنياً: أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل وكن متأنياً في اتخاذ أي قرار مهني

عاطفياً: لا تفقد حماستك المعهودة مع الشريك، وإلا دخل الروتين على خط العلاقة

صحياً: عوامل التعرض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 22-1-2021

مهنياً: تواجه خلال هذا اليوم الكثير من المنافسين في العمل، فكن حذرأ ومستعدا

عاطفياً: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنوناً ولطيفاً معه

صحياً: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-1-2021

مهنياً: إذا أسند إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وامانة، فهذا يكون في مصلحتك

عاطفياً: معاملتك الجيدة للشريك تكون لها انعكاسات ايجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-1-2021

مهنياً: قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروف

عاطفياً: قد تواجه بعض الصعوبة في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر

صحياً: حاول الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك ​