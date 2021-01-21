محمد شبانة يعلن وقف مدير عام الصحفيين بعد طرده موظفة

أعلن محمد شبانة ، سكرتير عام نقابة الصحفيين ، وقف مدير عام النقابة لحين انتهاء التحقيقات في واقعة طرد الموظفة سهام عطالله، مؤكداً أنه حال ثبوت الواقعة سيتقدم لها الاعتذار بنفسه.

وقال "شبانة":" قمت على مدار عامين بالتجديد للعديد من الموظفين بعد بلوغهم سن المعاش لعطائهم المستمر وخبراتهم العريضة، ولا يوجد موظف بالنقابة على رأسه ريشة والانضباط والعمل هما المعيار ،والمخطىء يتم عقابه فورا".

وأضاف شبانة:" كل المديرين تقريبا بالنقابة تعرضوا لعقوبات إدارية وخصومات مالية بما فيهم المدير العام بعد إدانتهم إداريا فى تحقيقات مختلفة، والموظف إن لم يفهم أنه فى خدمة الصحفى فليس له مكان ب نقابة الصحفيين ".

يذكر أن عاصف خطيرة من الاستياء انتابت مئات الصحفيين عبروا من خلالها عن استيائهم من واقعة تعدي مدير عام النقابة سعيد حسني على سهام عطا الله بالألفاظ أمام جميع الزملاء وقيامه بطردها .. ويشهد جميع الصحفيين بحسن خلق وكفاءة "عطالله" وتفانيها في العمل .