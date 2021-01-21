أخمد حريقا وأنقذ إيطاليًا من الموت.. قصة مصري كرمته القنصلية العامة في ميلانو

استقبل القنصل العام إيهاب أبو سريع، بمقر القنصلية العامة في ميلانو، المواطن المصري علي سيد صديق، ووجه له الشكر والتقدير للعمل البطولي الذي قام به من إخماد حريق بأحد المباني في ميلانو، فضلًا عن إنقاذ مواطن إيطالي من خطر الموت، حيث قدم له شهادة تقدير في هذا الصدد.
وأكد القنصل العام خلال اللقاء، أن القنصلية تحرص على تكريم النماذج المشرفة من أبناء الجالية المصرية في شمال إيطاليا التي تساهم في إبراز الدور المتميز الذي يقوم به المصريون في الخارج.
جدير بالذكر أن المواطن المصري "علي سيد صديق" سبق وأن كرمه عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلي وعدد من الجمعيات.
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