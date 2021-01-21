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إيقاف مدير عام نقابة الصحفيين لحين انتهاء التحقيقات في إحدى الوقائع

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إيقاف مدير عام النقابة سعيد حسني، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة الموظفة سهام عطالله، مؤكدا أنه حال ثبوت الواقعة سيتقدم لها بالاعتذار بنفسه. 

وقال شبانة في تصريحات صحفية اليوم: "قمت على مدار عامين بالتجديد للعديد من الموظفين بعد بلوغهم سن المعاش لعطائهم المستمر وخبراتهم العريضة، ولكن لا يوجد موظف بالنقابة على رأسه ريشة، والانضباط والعمل هما المعياران، والمخطىء يتم عقابه فورا. 

وأضاف: "كل المديرين تقريبا بالنقابة تعرضوا لعقوبات إدارية وخصومات مالية بما فيهم المدير العام بعد إدانتهم إداريا فى تحقيقات مختلفة، لافتا إلى أن الموظف إن لم يفهم أنه فى خدمة الصحفى فليس له مكان بنقابة الصحفيين".

وكانت قد وقعت مشادة وتطاول يوم الثلاثاء الماضي، حيث يستمر التحقيق في الواقعة منذ يوم أمس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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