بدء الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير قطاع الأعمال

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة والتى من المقرر لها أن تشهد مواجهة بين الأعضاء، ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.





ويأتى ذلك استكمالا لما بدأه المجلس فى الاستماع للحكومة حول تنفيذ برنامجها خلال الفترة 2018- 2022. ويستعرض وزير قطاع الأعمال أمام البرلمان استراتيجية الوزارة لمواجهة المشكلات داخل شركات قطاع الاعمال العام، خصوصا فيما يتعلق بمشكلات وأزمات شركة الحديد والصلب ومشكلات شركات الغزل والنسيج، وكيفية مواجهتها خصوصا بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 21 مليار جنيه لانتشال شركات الغزل والنسيج من خسائرها وتطويرها وتحديثها، كما يحيط الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نواب البرلمان بجميع الخطط والبرامج التى تقوم بها الحكومة لإصلاح الهياكل المالية والإدارية لجميع شركات قطاع الأعمال العام فى ضوء قانون قطاع الأعمال العام الذى أقره مجلس النواب السابق. كما يستعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كل ما يتعلق بالقضايا والملفات الخاصة بالارتقاء بمنظومتى الشباب والرياضة وتطورات مونديال العالم لكرة اليد الذى تستضيفه مصر حاليا. وسيعقب اعضاء مجلس النواب على بيانيى الوزيرين، ليتولى بعد ذلك وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة الرد على جميع تساؤلات أعضاء البرلمان.

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