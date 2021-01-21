حزب المؤتمر يقرر إعادة تشكيل مكتبه السياسى وأماناته المركزية

جدة - نرمين السيد - أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر قرارين بإعادة تشكيل المكتب السياسى والأمانة المركزية، بما يتسق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم وتمكين الشباب بمختلف مؤسسات الدولة، فى سياق وطنى يتسع للجميع ويؤمن بالتعددية الحزبية التى أفرزت نتائج جيدة فى الاستحقاقات النيابية الماضية.





يأتى ذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة بناء وتأهيل الكوادر السياسية والحزبية الجديدة، وتعظيم الاستفادة من القيادات والكوادر الحالية بحزب المؤتمر.

وقال الربان عمر المختار صميدة، فى بيان اليوم الخميس، إنه آن الأوان لإعادة الهيكلة الداخلية، وضخ دماء جديدة، تسهم فى تحقيق رؤية الحزب للمرحلة القادمة إثراءً للحياة السياسية،التى تتطلب مزيدا من الانفتاح على الرأى العام، والتواصل الحقيقى على الأرض، تقديمرؤى وأفكار تواكب ثورة البناء والتنمية التى يشهدها الوطن فى مختلف قطاعاته، إيمانا بدور الأحزاب فى تنمية الوعى ومجابهة التحديات.

وأكد صميدة حرص حزب المؤتمر على تعظيم الاستفادة من قادته فى مختلف المواقع التنظيمية ، مشيداً بدور الرواد فى دمج الشباب ومنحهم الثقه من خلال ما حققوه منتجارب حزبية ناجحة.

وأضاف رئيس الحزب، أن إعادة الهيكلة جاءت بعد الانتهاء من خوض معركة الانتخابات البرلمانية، التى أسفرت عن تشكيل هيئتين برلمانيتين لحزب المؤتمر بمجلسى الشيوخ والنواب، لتواكب تطلعات قياداته فى إفراز كوادر حزبية شابة تنال ثقة المواطن والشارع المصرى، تستطيع النهوض بالعمل السياسى، وخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

يذكر أن الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك قد نشرت بيانا مقتضبا أمس، تضمن إعادة هيكلة الأمانات والمكتب السياسى، ومن المنتظر الإعلان عن القيادات والمواقع التنظيمية الجديدة خلال ساعات.



وفى سياق متصل، يستعد حزب المؤتمر للانتقال إلى مقره الجديد الذى يجرى تجهيزه منذ فترة ليواكب نمو الحزب وتعدد أمانته وكوادره، ويكون بمثابة خلية عمل تضم كل أطياف المجتمع المصرى.