التعليم: لا صحة لإغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة

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وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإغلاق باب التسجيل فى استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021، مُوضحةً استمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعى، مُشيرةً إلى أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالى (https://moe-register.emis.gov.eg/home/index).
وقالت إنه لم يجرى تحديد موعد لإغلاق باب التسجيل حتى الآن، مُناشدةً الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى دون الانتظار حتى يتم تحديد موعد نهائى لغلق التسجيل.
وفى سياق متصل، جرى استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التى بدأت فى 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.
فى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).
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