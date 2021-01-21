جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن إغلاق 250 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة فى مختلف أنحاء الإمارات، عقب انتهاء تراخيص تلك المكاتب. وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثانى الهاملى، كشف عن قيام الوزارة بإغلاق 250 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة فى مختلف أنحاء الدولة، وذلك فور انتهاء تراخيص تلك المكاتب، فى إطار خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة "تدبير". وأضاف الوزير أن الوزارة منذ تسلمها ملف العمالة المساعدة فى 2016، وضعت خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، تعتمد فى الأساس على إنشاء مراكز تدبير لتكون بديلا استراتيجياً لمكاتب الاستقدام، وتم إبلاغ كل المكاتب المعنية بقرار إغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سعفان: الإمارات تغلق 250 مكتبا لاستقدام العمالة عقب انتهاء تراخيصها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.