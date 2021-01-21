البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وقوفا، على تلقى كتاب رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الأحد 24 يناير الجارى.





وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021. ونصت المادة الثانية، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ. ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

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