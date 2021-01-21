إنفوجراف .. نظام التعليم الجديد للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نظام الثانوية العامة الجديد خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب، والذين فتحوا العديد من الملفات فى مع وزير التعليم، والتى تنوعت ما بين شكاوى الأسر من امتحانات الثانوية العامة ومشاكل التابليت وتراجع مصر عالميا فى التصنيف العالمى لترتيب الدول، وأزمة المعلمين، وتدنى رواتبهم.





والإنفوجراف التالى يوضح ملامح نظام التعليم الجديد للثانوية العامة وفقا لما قاله وزير التعليم والتعليم الفنى خلال الجلسة. وقال وزير التعليم إن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام تحقق فيه العدالة، موضحًا أن كل طالب سيحصل على فرصة عادلة.

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