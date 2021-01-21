شاهد| بعد حديث الوزير بالبرلمان.. أولياء الأمور يشيدون بنظام التعليم الجديد

جدة - نرمين السيد - على مدى عدة أشهر ماضية، تخوف عدد كبير من أولياء الأمور من نظام التعليم الجديد، خصوصا وأن فئة غير قليلة فى المجتمع المصرى لا تجيد التعامل مع التكنولوجيا، مما تسبب فى حالة من الغضب التى سرعان ما انتهت بإشادة واسعة بالنظام التعليمى الجديد فور انتشار فيروس كورونا المستجد.





نظام التعليم الجديد والذى يقوم على تغيير الطريقة التى يتم بها قياس مهارات الطلاب واستيعابهم، بالإضافة إلى التعليم عن بعد، يركز على فكرة معالجة التلقين والحفظ من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتعلم للطلاب، حيث أوضح الوزير طارق شوقى خلال لقاءه بمجلس النواب أمس أن الفرق بين النظام القديم والجديد كمن ترك بدلة قديمة وفصل واحدة جديدة.

ورحب عدد كبير من أولياء الأمور والمتابعين بالنظام الجديد، حيث أشادت إيمان على: " ليتهم يعلمون الجهد المبذول لوضع مصر على الطريق الصحيح، لم يعد هناك مكان للطبشور ولا الحيطان أنه عصر التكنولوجيا أعانكم الله وربنا يعينا جميعا على تغيير الفكر المتحجر لما نواجهه كل يوم".

كما رحب عدد من أولياء الأمور، بتفاعل الوزير معهم عبر صفحته الشخصية، حيث يحرص على الرد على الأسئلة ونفى الشائعات التى تخرج بين الحين والآخر، بالإضافة إلى توضيح كثير من الأمور الخاصة بالعملية التعليمة فى مصر.

كما أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال حديثه بمجلس النواب ارتفاع تصنيف مصر 23 درجة فى تصنيف المعرفة، قائلا: "أصبحنا فى مركز 80 من 130 دولة، وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى لذلك".

وأشار شوقى، فى جلسة البرلمان والتى يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الفترة 2018 -2020، إلى وجود غرفة عمليات 24 ساعة للرد على كل الاستفسارات من خلال نظام الواتس آب، موضحًا أن القنوات التعليمية أصبحت على اليوتيوب ومتاح للجميع خلال 24 ساعة.