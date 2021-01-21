صور.. هبوط أرضى بطريق سجن برج العرب فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات مركز ومدينة برج العرب، يفيد حدوث هبوط أرضى بمدخل الوحدة المحلية لقرية الغربانيات وسجن برج العرب.
ومن جانبه، قال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الهبوط تسبب فى انهيار أجزاء من الطريق دون أى خسائر أو تأثير على حركة المرور.
وأضاف رئيس مدينة برج العرب، فى بيان له، اليوم الخميس، أنه تم البدء فى إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى.
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