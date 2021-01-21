طاقة البرلمان تثمن جهود الحكومة للاهتمام بالمشروعات البترولية والغاز بمنطقة البحر الأحمر...

ثمن النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة بمختلف مشروعات التنمية بمنطقة البحر الأحمر والصعيد، خاصة مشروعات البحث والاستكشاف البترولية ومشروعات الغاز تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل منطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد بعد سنوات طويلة من الإهمال للمشروعات التنموية داخل هذه المحافظات، وأكد "صالح" فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين أهمية القضايا التى استعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء أشرف عبد البارى محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022 مشيداً بتأكيد المهندس طارق الملا بأن منطقة البحر الأحمر ستشهد خلال الفترة القادمة حقبة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً مع كبري شركات البترول العالمية شيفرون وشل ومبادلة بالشراكة مع شركة ثروة المصرية للبترول عقب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالمنطقة عقب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر وأنه من المخطط البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيداً لطرح مزايدات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة.

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