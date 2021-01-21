وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادى الجديد المشروعات التنموية بالمحافظة

فى إطار متابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات خاصة التى تمس حياة المواطنين لسرعة الإنتهاء منها في توقيتاتها الزمنية المحددة ... استقبل اللواء محمود شعراوى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمقر الوزارة .

شهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة والتى تقدر استماراتها بحوالى 269,4 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات وتذليل أية مشكلات تعترض التنفيذ .

وأوضح اللواء شعراوى أنه تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) في كافة مجالات البنية التحتية وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 17 مشروعا فى 7 قرى بتكلفة 139 مليون جنيه ويستفيد منها اكثر من 13 ألف مواطن فيما يتم تنفيذ 43 مشروعا فى المرحلة الثانية من المبادرة بتكلفة 304 ملايين جنيه بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطنى قري مضيفا أن اللقاء تضمن أيضا جهود محافظة الوادى الجديد في تحويل الأبار الجوفية من العمل بماكينات الديزل للعمل بالطاقة الشمسية وذلك ترشيداً للإنفاق والتحكم في كميات المياة الجوفية والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة.

وأشاد اللواء شعراوى بما تشهده محافظة الوادى الجديد من تطور سريع ومستمر لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصادياً مؤكداً أن الوادى الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية حيث تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية في الاشعاع الشمسي مما يجعلها مثالاً جيداً للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية .

وتم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشأت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها مشدداً على عدم التهاون بأى إجراءات وضرورة توخى الحذر والمحافظة على التباعد الاجتماعى .

وأشار اللواء محمود شعراوى أن اللقاء تناول أيضاً متابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بمواعيد إغلاق المحال العامة والورش الحرفية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحاً أن اللقاء تابع أي