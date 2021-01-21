النواب يوافق بالأغلبية على مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وجاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، انه تم اتخاذه نطرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وانه بعد أخذ رأى مجلس الوزارء تمد حالة الطوارئ فى جميع إنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الاحد الموافق 24 يناير 2021.

و نص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الارهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ اراوح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارىء

وجاءت موافقة المجلس بالاغلبية "وقوفا" على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ