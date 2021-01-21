احتفل لاعبو المنتخب الياباني المشارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال، والمقامة حاليا في مصر، بتأهلهم للدور الرئيسي في البطولة، على الطريقة المصرية، حيث تغنوا بالأغنية الشعبية "إخواتي" في إشارة واضحة لطلب دعم الجماهير المصرية، خاصة أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها المنتخب الياباني الدور التمهيدي.
وقالت صفحة السفارة اليابانية بالقاهرة إن: "المنتخب الياباني نجح في اجتياز الدور التمهيدي في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تقام حاليًا في مصر، وهي المرة الأولى التي يجتاز فيها المنتخب الياباني تصفيات هذه البطولة خلال 12 بطولة سابقة، وستلعب اليابان ضد الأرجنتين اليوم الخميس". نرجو من جميع المصريين دعم المنتخب الياباني معنا! ونأمل أن يبذل الفريقان المصري والياباني قصارى جهدهما في الدور الرئيسي ويتأهلا سويًا إلى الربع النهائي".
ونجح المنتخب اليابانى فى خطف تذكرة التأهل للدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد رجال، وذلك بعد فوزه على نظيره الأنجولى 29/30 فى إطار منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من الدور الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان إخواتي.. شاهد| لاعبو اليابان يحتفلون بالتأهل في مونديال اليد على الطريقة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.