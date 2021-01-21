نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تشيد بجهود المصريين بالخارج ومشاركتهم في التنمية الشاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس أحمد لطفي، أحد مالكي شركات التسويق لسياحة اليخوت "كبوكي"، والمقيم بالمملكة المتحدة وأحد المشاركين بالمؤتمر، بإبرام تعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجمعية الملكية البريطانية لإنشاء 3 مراكز تدريب في مجال اليخوت، لإصدار الترخيص لقائدي القوارب أقل من 3000 طن طبقا للوائح والقوانين الدولية، كما قام السيد كرم خليل، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد المشاركين بالمؤتمر، بتصدير منتجات من مصانع كنوز للرخام والجرانيت إلى كل من "اليمن والإمارات والسعودية"، وفقًا للعقد المبرم بينهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جني ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تعظيم الاستفادة من خبراء مصر بالخارج،

ومن جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج ومشاركتهم في التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في شتى المجالات، مثمنة دور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، وتقديمهم لخططهم ومشروعاتهم للاستثمار في مصر، والترويج للاقتصاد المصري عالميًا.

