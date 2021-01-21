نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين، حيث يبحث يومياً خلال هذه اللحظات العديد من المواطنين المستفيدين من دعم التموين الشهري عن طريقة تسجيل المواليد الجدد علي بطاقة التموين، فقد أعلن وزير التمويل الدكتور علي مصيلحي عن بدء تسجيل المواليد الجدد علي البطاقة التي لها حق دعم التمويل الشهري علي أن يكون المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجاً الي تسجيل تلك المواليد، وقد أكد موقع دعم مصر أنه يواصل استقبال طلبات المواطنين من أجل تسجيل رقم المحمول الخاص بأصحاب بطاقات التموين المستفيدين شهرياً من صرف منظومة السلع التموينية ومنظومة الخبز أيضاً، وعند تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر، تتمكن وزارة التموين من التواصل مع صاحب البطاقة التموينية وإخطاره بأي شيء يخص منظومة الدعم التموينية، وسوف نوضح لكم إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين.

موقع دعم مصر 2021

أكد موقع دعم مصر أن إضافة المواليد الجدد الي البطاقة التموينية يعد من أنظمة الدعم التي توجهها الدولة الي مواطنيها لمساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة وخاصة في ظل الظروف الاحترازية التي تمر بها البلاد، حيث تعمل الحكومة المصرية علي الوقوف بجوار المواطنين محدودي الدخل من خلال صرف مقررات تموينية جديدة للمواليد الجديدة مثل المنتجات الغذائية والسكر والزيت والدقيق والتي تقدر بمبلغ 50 لكل فرد.

وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن دعم إضافة المواليد الجدد محدد لبعض الفئات مثل العمالة غير المنتظمة أو من خلال فئات المواطنين الحاصلين علي معاشات تكافل وكرامة، وكذلك فئات الأرامل والمطلقات داخل مصر، وقد صرحت وزارة التموين أن تسجيل المواليد الجدد سيكون متاح عبر موقع دعم مصر أو عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال التوجه الي منافذ ومكاتب التموين التابع لها كل فرد.

إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين 2021

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريقة تسجيل المواليد الجدد عبر موقع إدارة دعم مصر الالكتروني، وذلك لجميع المواطنين الراغبين في التسجيل عليهم اتباع الخطوات التالية: