نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مولود جديد لبطاقة التموين بموقع مصر الرقمية digital.gov.eg في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل المواليد الجدد علي بطاقة التموين لعام 2021، احدي الاستعلامات اليومية التي يهتم بها المواطنين وهي طريقة تسجيل المولود الجديد علي بطاقة التموين، وقد أعلنت وزارة التموين أن تسجيل المواليد الجدد سيكون متاحاً من خلال بوابة مصر الرقمية الخاصة بخدمات المواطنين والمواطنات اخل مصر، حيث تتعدد خدمات مصر الرقمية ما بين إصدار بدل تألف خاص لبطاقة التموين أو تحديث بطاقة التموين أو إجراء فصل اجتماعي، أو القيام بضم أحد أفراد الأسرة، وأحدث خدماتها هي ضم وإضافة المواليد الجددة، وتعمل وزارة التموين علي توفير كل سبل الراجة لمواطنيها من خلال توفير الخدمات المتعلقة بها إلكترونياً دون الذهاب الي مقر وزارة التموين، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل المواليد الجدد علي بطاقة التموين لعام 2021.
شروط تسجيل المواليد الجدد علي بطاقة التموين لعام 2021
صرحت وزارة التمويل والتجارة الداخلية أن من شروط تسجيل أفراد الأسرة الي بطاقة التموين، يجب أن يكون طالب الخدمة هو صاحب بطاقة التموين، ويجب توافر شروط خاصة علي مالك البطاقة بعدم الاستبعاد من التموين، ولا يستطيع أي شخص فصل رب أسرة على بطاقة تموين بديلة أو بطاقة أخرى، كما توفر وزارة التموين تسجيل أفراد الأسرة الأعضاء أو المشتركين في أي بطاقة تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن، لا يتم التسجيل إذا كان منهم رب أسرة.
خطوات تسجيل وإضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين عام 2021
أوضحت وزارة التموين طريقة تسجيل المواليد الجديدة علي موقع التسجيل الخاص بجميع المواطنين والذين يمتلكون بطاقات تموينية سارية، حيث يجب القيام بهذه الخطوات حتي يتم إضافة مولود جديد الي البطاقة التموينية:
- يجب قيام كل صاحب بطاقة تموينية بالدخول علي موقع مصر الرقمية.
- يتم اختيار خدمة ضم أو إضافة أحد أفراد أسرتي.
- يتم الدخول وتسجيل رقم البطاقة التموينية والمحافظ التابع بها كل فرد.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمولود من تاريخ الميلاد ومحل الإقامة والرقم القومي الخاص به.
- الضغط علي إرسال الطلب.
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