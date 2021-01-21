إنفوجراف.. كيف تحصل على قرض تمويل عقارى؟

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح الشروط اللازمة للحصول على قرض تمويل عقارى والأوراق المطلوبة لذلك.

ويحرص الكثير من المواطنين على امتلاك وحدة سكنية تكون خاصة بهم، ما يجعل البنوك تقدم قروض التمويل العقارى لمساعدتهم على امتلاك شقة.

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