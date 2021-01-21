«شباب النواب» لوزير الرياضة: الأندية الشعبية تعانى.. وتطويرها ضرورى

جاء ذلك فى تعقيب محمود حسين على بيان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.
وأوضح محمود حسين، أن 80 % من طلبات النواب حول مراكز الشباب، مشيرا إلى أن أهم عوامل عدم نجاح عدد كبير من النواب السابقين، هو عدم تنفيذ المطالب البسيطة للمواطنين، ومنها عدم تطوير مراكز الشباب، فالبعض يقول صراحة للنائب: "5 سنين ومش قادر تعمل سور لمركز الشباب، أو تعمل نجيلة معلب أو تعمل صالة فى مركز الشباب انتخبك ليه؟".
وأشار إلى تكليف من رئيس الجمهورية بتخصيص 500 مليار جنيه لإعادة إعمار القرى، معربًا عن أمله أن يكون بناء الإنسان المصرى على رأس الأولويات عند التنفيذ وأن يكون من ضمنها بناء مراكز الشاب أو تطوير المراكز القائمة.
وقال حسين إن كثير من الأندية الشعبية والجماهيرية تعانى أشد المعاناة، مما يهدد استمرارها، وستنتهى، ولن يبقى إلا أندية الشركات، مشيرًا إلى أن الأندية الجماهيرية فى المحافظات لا تسطيع دفع مرتبات العاملين، مطالبًا بدعم الأندية.
وطالب النائب تنفيذ التكليف الرئاسى وهديته لأهالى بروسعيد بإقامة مدينة رياضية واستاد دولى بالمحافظة.
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