جدة - نرمين السيد - استنكر النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عدم خروج قانون الرياضة للنور حتى الآن، موضحًا أنه لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية سلطة رابعة فى البلد، وخارج إشراف ومتابعة الدولة ومجلس النواب، وغير معقول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.





وقال النائب أشرف رشاد، تعقيبًا على بيان الدكتور أشرف صبحى فى بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لبيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هناك كارثة هى القانون رقم 71 لسنة 2017، قانون الرياضة المصرية. وطالب بسرعة تقديم قانون معدل للرياضة لمجلس النواب، موضحًا أنه إذا كان هناك حسابات للاتحاد الدولى، فإننا يمكن أن نقتضى بتجارب بعض الدول، التى أصدرت قوانين لتنطيم الرياضة، فمن غير المعقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة فى البلد، ومش مقبول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف رشاد: يجب إخضاع رؤساء الاتحادات الرياضية لرقابة الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.