باريس تمنح 300 ألف يورو لمدارس التعليم الفرنسية فى مصر

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة تعليم اللغة الفرنسية فى الخارج بأنها خصصت مبلغ يزيد عن 300 ألف يورو لصالح 7 مدارس فى مصر: "الليسيه الفرنسية بالقاهرة، الليسيه الفرنسية بالإسكندرية، مدارس ليسيه كونكورديا، والبير كامو وفولتير، والكوليج دى لاسال، وكوليج دو لا سانت فامى (العائلة المقدسة)".





وأوضحت الوكالة فى بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار المرحلة الثانية من الخطة العاجلة المتعلقة بتعليم اللغة الفرنسية فى الخارج والتى أطلقتها السلطات الفرنسية فى ربيع 2020 من أجل مرافقة شبكة تعليم اللغة الفرنسية فى الخارج فى مواجهة الأزمة الصحية، ويأتى هذا الدعم المالى لصالح منشآت تعليمية فى مصر فى إطار المرحلة الأولى للخطة العاجلة التى استهدفت "مساعدة الأسر الأجنبية ذات الأوضاع الصعبة. وتهدف المرحلة الثانية إلى دعم منشآت تعليم اللغة الفرنسية فى الخارج، وكانت السفارة الفرنسية بالقاهرة دعمت المدارس فى طلباتها التى كانت تدور حول 4 أهداف رئيسية هى "تدعيم القدرات الرقمية بالمدارس، تعزيز تطبيق البروتوكولات الصحية، مرافقة الطلاب ذوى الأوضاع الصعبة ومساندة تدريب المعلمين لعمليات التعليم عن بعد". وفى هذا السياق، أعلن سفير فرنسا: "إنها لفتة قوية من وكالة تعليم اللغة الفرنسية فى الخارج أن تسمح بإظهار الحشد الكامل للسلطات الفرنسية لصالح تنمية اللغة الفرنسية والتعليم الفرنسى فى مصر".

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