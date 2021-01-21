مصر تدين التفجيرين الانتحاريين ببغداد: عمل إرهابى خسيس

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق فى ضحايا هذا العمل الإرهابى الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.
وأكدت مصر مُجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فى مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.
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