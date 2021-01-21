أشرف رشاد لوزير الشباب: هل أنت مطمئن لما يدور فى نادى الزمالك؟

جدة - نرمين السيد - وأوضح رشاد، خلال مداخلته الكلامية فى حضور الوزير الدكتور أشرف صبحى، أنه فيما يخص الأزمة الأولى وهى مسألة ستزول حتما، وهو القلق بخصوص نادى الزمالك ومصيره، متسائلا: هل أنت مطمئن لما يدور فى نادى الزمالك؟، لو كان ردك نعم فأنا أثق فى حكمك تماما، وأعلم أنك تميل تشجيعا لنادى الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه، أما المشكلة الدائمة، فهى "منظومة الشباب المصرية"، فخلال رئاستى للجنة تعاونت معك على مدار عامين، وأرى أنه ليس لدينا منظومة فى الشباب من الأساس، حيث مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه.

وتابع رئيس الأغلبية، أنه ضمن تلك المنظومة، فهناك الاتحاد العام للكشافة، هذا الاتحاد يتم سحب أراضيه بحجة الاستثمار، وحينما كنت رئيسا للجنة الشباب كنت استيقظ يوميا على خبر أن أحد المحافظين "اقتحم باللودر" مركز شباب وسحب أراضيه، وهناك رسالة يجب أن تصل للجميع: الاستثمار فى الشباب ليس اقتصادى فقط، ليس لدى مشكلة مع الاستثمار، لكن فكرة العمل فى جزر منعزلة كما يفعل المحافظون فى مراكز الشباب وأخذ بغير حق من الشباب بدعوى الاستثمار، مشكلة كبرى.

وأضاف: أما بخصوص الكارثة الثانية فهو متعلق بقانون سيئ السمعة، قانون 17 لسنة 2017، وهو قانون الرياضة، فكل مرة كنت تمهلنا ولم تتقدم بمشروع قانون للرياضة، ما نما إلى علمى أن هناك حسابات للاتحاد الدولى، من الممكن أن نقتدى بالكثير من الدول، فلا يصلح أن ممثلى الاتحادات الرياضية يكونوا سلطة رابعة.

واختتم حديثه بالسؤال عن مصير انتخابات اتحاد الكرة، ماذا سنقرر فى 31 يناير، هل تجرى الانتخابات بناء على طلب الاتحاد الدولى، أم لن نقوم بذلك ونكون معرضين لعقوبات ستطال أنديتنا التى تلعب فى الخارج، خاصة أن النادى الأهلى لديه مشاركة فى كأس العالم للأندية.