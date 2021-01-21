النائب حازم إمام : يجب الحفاظ على 129 لاعبا مؤهلا فى أولمبياد اليابان

جدة - نرمين السيد - وشدد النائب حازم إمام خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، على أهمية الرقابة والمتابعة والتطوير بشكل مستمر، مشيرا إلى أن استاد القاهرة لم يتم اللعب عليه منذ فترة وكل سنة يتم إغلاقه، وحتى الآن لا يوجد تطوير، قائلا: "كرة القدم صناعة ومهم الناس تبقى مبسوطة وهى بتتفرج".

وتساءل النائب عن الإجراءات، التى سيتم اتخاذها للحفاظ على 129 لاعبا مؤهلا فى أولمبياد اليابان، حتى لا يحدث ما حدث من قبل، بإصابة منتخب مصر للشباب وعدم مشاركتهم فى البطولة.