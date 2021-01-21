شاهد.. بحيرة وقناة وادى القويح تحجز 3 ملايين متر مكعب من مياه السيول في البحر الأحمر

أنشأت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بحيرة وقناة وادى القويح بنطاق مدينة القصير ضمن الاعمال الصناعية الجارى إنشاؤها لحصاد مياه السيول والحماية من إخطارها .

وقد قامت هذه الأعمال بحجز حوالى 3 ملايين متر مكعب من مياه السيول الناتجه عن العاصفة المطرية التى حدثت بتاريخ 12/26 والصور المرفقة تم التقطها اليوم بعد العاصفه بـ 4 أسابيع، ومازالت المياه محجوزه بكميات كبيرة امام الحاجز والبحيرة وفى القناة الصناعية.

وجدير بالذكر أنه يتم استخدام المياه بواسطة ماكينات الرفع الديزل لرى مزرعة القويح التابعة لجهاز التعمير.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الاستعداد بشكل كامل لمواجهة فصل الشتاء، مؤكدًا أن تعامل الوزارة مع الأمطار والسيول، لا يتم بشكل مؤقت، ولكن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات خلال السنوات الماضية في مجال الحماية من أخطار السيول.