مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للطيران ونظيرتها للثقافة والعلوم

وقع المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر، مذكرة تفاهم تتويجا وتعزيزا لمسار تعاوني بين المنظمتين يجسّد التقاء الإرادات من أجل تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي والتقني، والدراسات حول البيئة والسياحة الثقافية، والتعريف بالتراث العربي والإسلامي.

وأكد عبد النبي منار، أن التعاون مع الألكسو في هذه المجالات الواعدة سيكون له مزايا متعددة تصب جميعها في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء المستمر به من جهة، وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة من جهة أخرى، في انسجام مع توجهات وأهداف جامعة الدول العربية.

كما عبر حمد ولد أعمر المدير العام للألكسو في كلمته عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بين المنظمة وشقيقتها المنظمة العربية للطيران المدني، وهي فرصة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وفتح آفاق أرحب للمنظمتين لمزيد التشاور، والتطلع بأن تكون هذه الخطوة حاملة لبرنامج تنفيذي يتم تحقيقه خلال مستقبل الأيام.

تنص مذكرة التعاون على تبادل المعلومات والوثائق والتجارب المتصلة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وكذا توسيع تبادل المعارف في مجالات البحث العلمي والتقني؛ فضلا عن تنفيذ مشاريع وأنشطة مستقبليّة ذات فائدة مشتركة، والتعاون في مجالات الأنشطة الداعمة للنهوض باللغة العربية، من خلال تنسيق الجهود والمبادرات العربية والدولية تحقيقا لهذا الهدف.