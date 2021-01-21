سفارة باريس بالقاهرة: 300 ألف يورو منحة لـ7 مدارس فرنسية في مصر

أكدت السفارة الفرنسية بالقاهرة أن وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج، أخطرت السفارة بأنها خصصت مبلغ يزيد عن 300 ألف يورو لصالح سبعة مدارس في مصر وهي الليسيه الفرنسية بالقاهرة، الليسيه الفرنسية بالإسكندرية، مدارس ليسيه كونكورديا والبير كامو وفولتير والكوليج دي لاسال وكوليج دو لا سانت فامي (العائلة المقدسة).

وتابعت السفارة في بيان لها ورد للموقع نسخة منه أن هذا الدعم المالي يأتي بعد مبلغ 871. 82 يورو تم تخصيصها في 2020 لصالح منشآت تعليمية في مصر في إطار المرحلة الأولى للخطة العاجلة التي استهدفت "مساعدة الأسر الأجنبية ذات الأوضاع الصعبة"، وفي إطار المرحلة الثانية من الخطة العاجلة المتعلقة بتعليم اللغة الفرنسية في الخارج والتي أطلقتها السلطات الفرنسية في ربيع 2020 من أجل مرافقة شبكة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج في مواجهة الأزمة الصحية.

وخصصت وكالة تعليم اللغة الفرنسية ما يقرب من 400 ألف يورو من المساعدات للمنشآت التعليمية في مصر من أجل تمكينها من مقاومة آثار الأزمة الصحية.

وفي هذه المرحلة الثانية للخطة العاجلة التي تهدف إلى دعم منشآت تعليم اللغة الفرنسية في الخارج، قامت السفارة الفرنسية بموافقة المدارس في طلباتها التي كانت تدور حول أربعة أهداف رئيسية: تدعيم القدرات الرقمية بالمدارس، تعزيز تطبيق البروتوكولات الصحية، مرافقة الطلاب ذوي الأوضاع الصعبة ومساندة تدريب المعلمين لعمليات التعليم عن بعد.

وفي هذا السياق، قال سفير فرنسا بالقاهرة "استيفان روماتيه": "إنها لفتة قوية من وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج تسمح بإظهار الحشد الكامل للسلطات الفرنسية لصالح تنمية اللغة الفرنسية والتعليم الفرنسي في مصر".