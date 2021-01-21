أشرف صبحي: أنشأنا 44 حمام سباحة في عامين بينما تم بناء 41 في 30 عام

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم إنجاز حزمة من المشروعات في الشباب والرياضة لمصر تنطلق 2030، حيث استفاد منها 13 مليون شاب سنويًا في المشروعات الرياضية، وقد أنفقنا 3 مليار جنيه في المشروعات الرياضية، ولم نكتفي بالموازنات المالية وإنما دعمنا برامجنا من الجهات المانحة، 440 مليون جنيه، استفاد من هذا الدعم 3 مليون شاب.

وواصل في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، أنه فيما يخص الموقف التنفيذي للمشروعات، عملنا على جزئين، الخطة المرتبطة بالميزانية الثابتة، والقطاعات الاقتصادية لتحيق موارد أخرى، حيث حققنا طفرة إنشائية 4 مليار جنيه من ميزانيات الشباب والرياضية لـ 6 مدن 16 مركز شباب ومركز تعليم مدني، 6 معسكرات كشفية، 430 ملعب خماسي بالمحافظات، ناديين لمتحدي الإعاقة، 12 صالة مغطاة، 37 حمام سباحة بمختلف المحافظات.

وتابع: تنفيذا لتكليفات الرئيس قمنا بتنقيذ مبادرة حياة كريمة، 54 مركز شباب بالبحيرة، وسوهاج، والمنيا، وقنا، كما أن مشروعات الطرح الاستثماري شاركنا فيها القطاع الخاص بـ 528 مشروع، كما أن هناك 44 حمام سباحة بمراكز الشباب في عامين بتكفلة من موازنات غير حكومية، بينما تم بناء 41 حمام سباحة في 30 عام.

واستطرد الوزير: بذلنا مجهودات كبرى فيما يخص مكافحة كورونا، ففي فترة توقف النشاط أنفقنا 50 مليون جنيه دعم للعمالة خلال أزمة كورونا، كما أننا نجحنا في تعديل قانون الهيئات الشبابية، وقد تعاونا مع الجهاز المركزي ونظمنا حملات رقابية على 210 من الهيئات الرياضية، حيث جرى لتفتيش عليها والكشف عن المخالفات والملاحظات بشأنها.

