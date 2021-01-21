أحمد شوبير يعاتب محمد صلاح

وجه الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية رسالة عتاب للنجم المصري محمد صلاح، نجم الكرة الإنجليزية والعربية، خلال برنامجه الإذاعي المذاع صباح اليوم.

وعاتب شوبير محمد صلاح بسبب عدم ظهوره في البرامج ووسائل الإعلام التلفزيونية المصرية خلال الفترة الأخيرة، وأرجأ شوبير هذا أنه كان السبب في اختفاء صلاح من التشكيل الأمثل للقارة الأوروبية في عام 2020 بالرغم من أنه كان من خلال التصويت.

وعقب شوبير لى أن مثل تلك المسابقات والاستفتاءات التي تقام بالتصويت، كان يكتسحها محمد صلاح دائما.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن التشكيلة المثالية للقارة بعام 2020، ولم يتواجد محمد صلاح بها، وسأقول لكم السبب".

وتابع: "محمد صلاح له فترة كبيرة لا يظهر على وسائل الإعلام المصرية، وهو ما أثر في تراجعه بالتصويت".

وأكمل: "نقدر ونعرف الأموال التي يتقاضاها صلاح للظهور إعلاميا وهو حقه، ولكن لن يحدث سيء إذا ظهر في لقاء مصري واحد بالمجان، لن يكون أزمة بالنسبة له".

محمد صلاح يوجه رسالة ماكرة لكلوب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تشكيلة تضم أفضل لاعبي القارة الأوروبية خلال عام 2020 من خلال تصويت الجماهير، وبالطبع سيطر العملاق البافاري بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا على التشكيل الذي ضم كل من:

حارس المرمى : مانوير نوير (بايرن ميونيخ).

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

الوسط الدفاعي: تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

الوسط الهجومي: نيمار (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (برشلونة) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ).

أزمة تجديد عقد محمد صلاح



أثيرت في الفترة الأخيرة أزمة داخل أروقة نادي ليفربول، بعد طلب صلاح لتمديد ورفع عقده، في الوقت الذي يعارض فيه ليفربول بعض الشروط استنادا على كبر سن محمد صلاح.

ومازالت أصداء لقاء محمد صلاح مع "الأس الإسبانية"، منتشرة، خاصةً عندما تثار أي أزمة لها علاقة باستمرار محمد صلاح مع ليفربول، ليتذكر الجماهير إجابته الشهيرة بإمكانية انتقاله لأحد عملاقي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.