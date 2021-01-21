موعد مباراة الأهلي اليوم والتشكيل المتوقع

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، بمباراة تجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق المقاولون العرب.

ويستضيف فريق الأهلي فريق المقاولون العرب على ملعب الأهليwe السلام في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، وتذاع المباراة عبر قناة ONTIME SPORTS.

يدخل الأهلي المباراة حاملا لـسبعة عشر نقطة، في مركز الوصافة بترتيب الدوري العام، وعلى الجانب الآخر يدخل المقاولون العرب برصيد سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمس القائمة التي سيخوض بها المباراة اليوم أمام ذئاب الجبل.

وشهدت القائمة غياب بعض العناصر على رأسها حارس الأهلي الأول محمد الشناوي، بسبب وقفه من قبل اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الأهلي الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

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تشكيل الأهلي اليوم "المتوقع"



ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المباراة بالتشكيل الآتي:







حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

ويأتي الأهلي من تعادل مخيب أمام البنك الأهلي بنتيجة 0-0، بخلاف المقاولون العرب الآتي من فوز هام على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

الأهلي أمام الدحيل في كأس العالم



ويستعد الأهلي قريبا للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات كأس العالم للأندية والذي تأهل له بعد فوزه على الزمالك في النهائي الأفريقي الشهير، وحصده للنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي للدخيل القطري المشارك كونه من البلد المستضيف للبطولة، على أن يلاقي الفائز منهما العملاق البافاري بايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.