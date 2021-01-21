خبير لوائح: ما حدث مع محمد الشناوي "جريمة"

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن ما حدث من قبل اتحاد الكرة في أمر عقوبة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي هو خطأ يرتقي لحد الجريمة.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لقيامه بسلوك غير رياضي تجاه حكم مباراة الأهلي أمام فريق البنك الأهلي.

وعادت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد لتخفض هذه العقوبة وتجعلها مباراة واحدة فقط، مع تغليظ الغرامة المالية لـ 50 ألف جنيه.

وقال محمد بيومي خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم لبرنامج "بي أون تايم": " قرار اتحاد الكرة خطأ يرتقي لدرجة الجريمة، هذا القرار ليس له إلا تفسير واحد وهو عملية تربص تجاه النادي الأهلي".

وأضاف خبير اللوائح: "اللاعب لم يحصل على بطاقة صفراء أو حمراء من حكم المباراة الذي كان قريبًا من الواقعة، وهو المسئول الوحيد عنها وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ أي عقوبة ضد الشناوي".

وأكمل: "الحكم لم يرَ ارتكاب الشناوي أي خطأ وبالتالي لم يدينه في تقريره".

وتابع: "لجنة المسابقات ليس لها الحق في معاقبة الشناوي، هناك أنواع من العقوبات، الأولى عقوبة الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء أو الصفراء، والثانية تخص الوقائع الانضباطية وتوكل لها لجنة الانضباط".

واختتم: "لجنة المسابقات غير مختصة بإصدار العقوبة، وبالتالي فالعقوبة غير قانونية، غير صحيحة، بها شبهة فساد وهي تربص واضح بالأهلي".

عاجل.. إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي

يذكر أن المباراة التي سببت ذلك الجدل بين الأهلي وفريق البنك الأهلي قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين 0-0.

ويستضيف فريق النادي الأهلي اليوم فريق المقاولون العرب، في افتتاحية الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويدخل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

يذكر أن النادس الأهلي يحتل وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.