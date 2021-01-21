وكيل النواب: مصر دولة شابة ولدينا كل المقومات لكى نقدم أمثال محمد صلاح

وأشار فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إلى أن دولة مثل البرازيل تصدر 1.200 لاعب على مستوى العالم قائلا: "وإحنا كل اللى عندنا 3 ولا 4".
وشدد وكيل مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضى والاستثمار الحقيقى فى هذا المجال لنكون على خريطة الاستثمار العالمى.
وقال: القضية الآن هى قضية فكر، وعلينا التفكير فى كيفية تخفيف العبء عن الدولة، لاسيما فى ظل المشكلات فى توفير الإمكانيات للشباب فى القطاع الرياضة.
وتابع محمد أبو العينين: علينا أن نستثمر تطلع كل أسرة مصرية لأن يكون لديها بطل فى الرياضة.
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