التضامن والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة يوقعون اتفاقية مشروع حول كورونا

جدة - نرمين السيد - واستضافت وزارة التضامن الاجتماعى، وفقا لبيان صحفى، حفل التوقيع مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين، وذلك فى حضور السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى رندة أبو الحسن، ورئيس المكتب الوطنى لتنفيذ الاتفاقية المشتركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية السفير رؤوف سعد، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى والتنمية السفيرة لمياء مخيمر، ومساعد وزيرة التعاون الدولى لشئون منظمات الأمم المتحدة دينا صفوت.

وتستهدف الشراكة الجديدة العمل على محورين مترابطين من الاستجابة لجائحة "كوفيد- 19"، سعياً للحد من آثارها السلبية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتضمن المحور الأول تعزيز آليات الوقاية التى تهدف للحد من تصاعد معدلات الإصابة بين الأسر الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة، والتى تستهدف وزارة التضامن الاجتماعى إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعى وبالأخص أسر العمالة غير المنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

ويعمل المحور الثانى للمشروع على التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للازمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبى مطالب السوق المحلية وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التى تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعال.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل جاهدة فى جميع الآونة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وبالتالى فإنه لمن أولوياتها إتاحة خدمات الحماية والتمكين لهم فى وقت الأزمات بما يضمن لهم وأسرهم حياة كريمة.

وأضافت أن الوزارة قد قامت بتوسيع تغطية شبكات الأمان والحماية الاجتماعية لتشمل الفئات المُعرضة للوقوع تحت خط الفقر وذلك استجابةً منها لأثار الجائحة والتى كانت أشد وطأة على الفئات المستهدفة للوزارة.

وأثنت نيفين القباج على الجهود المبذولة من الجهات الوطنية الشريكة ومنظمات المجتمع المدنى والتى تضافرت لدعم المزيد من الأسر المتضررة تحت مظلة موحدة للحماية الاجتماعية منذ تفشى فيروس كورونا فى مصر، والتى ستتواصل وتزداد من خلال الشراكة المُبرمة مع الاتحاد الأوروبى والتى تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة للتداعيات السلبية للوباء.

ومن جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر: "فى أبريل الماضى، أطلق الاتحاد الأوروبى مع دوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية مبادرة (فريق أوروبا) للتعاون مع البلدان الشريكة ومساعدتها على مواجهة العواقب الوخيمة لهذا الوباء وأثره على مجتمعاتها واقتصاداتها".

وأضاف أنه بالنظر إلى حجم هذا الوباء الذى يتكشف فى نطاق وسرعة غير مسبوقين، وفى عدة موجات، أعتقد أننا سنكسب المعركة من خلال التعاون الوثيق بين الشركاء، وبين البلدان، والمشروع الذى نوقعه مع مصر سيدعم الفئات الضعيفة ويقلل من خطر إصابة المزيد من الأشخاص بالعدوى.

وأوضح أن المشاورات الوثيقة مع الحكومة المصرية تركزت حول أفضل السبل للمضى قدماً فى مكافحة هذا الوباء بشكل مشترك".

وأضاف: "بتوقيع اليوم، نظهر كيف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعمل لفائدة المواطنين، وهو ما يمكن التعبير عنه فى جملة واحدة..التضامن والتعاون الوثيق فى الأوقات الصعبة".

ومن جانبها، قالت دينا صفوت، مساعد وزيرة التعاون الدولى، للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها- فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى - إن الجائحة تسببت فى تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، لذلك سعت وزارة التعاون الدولى منذ مطلع 2020 لعقد اللقاءات المتتالية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك لتوطيد التعاون الإنمائى وإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية فى مصر.

وأشادت باستجابة شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للجهود الوطنية لتحقيق التنمية ومكافحة تداعيات الوباء.

وأضافت أنه تم الاتفاق خلال العام الماضى على إتاحة 500 مليون دولار من البنك الدولى لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة والذى أصبح نموذجًا يحتذى به فى حماية الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، فضلا عن 477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل .

ومن جانبها، أكدت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، على حسن توقيت وأهمية الاستثمار فى الابتكار والتطوير الرقمى كحل فورى لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19، كما أكدت أن العديد من الدول سعت إلى التحول الرقمى لحماية اقتصاداتها وشعوبها منذ بداية أزمة فيروس كورونا العالمية فى وقت سابق من هذا العام.