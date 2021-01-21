برلمانى : يجب التركيز على تطوير مراكز الشباب فى كل المحافظات

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، للتعقيب على بيان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وأشار زين الدين، إلى أن ما تحدث عنه الوزير من إنجازات ليس موجودا على أرض الواقع، متسائلا: أين محافظة البحيرة مثلا من هذه الإنجازات؟، وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور وزارة الشباب والرياضة فى التثقيف والتوعية، مشددا على أهمية أن تحتوى مراكز الشباب النشء من خلال عمل دورات تعلم الانتماء بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدلا من العمل فى جزر منعزلة.
وقال محمد زين الدين: لازم وزارة الشباب والرياضة يكون ليها دور فى مواجهة ما يتعرض له الشباب على مواقع التواصل الاجتماع وتطبيقات زى التيك توك وغيرها، واللى هدفها الأساسى تدمير الشباب والقضاء على ثروة مصر الحقيقية.
وطالب النائب بضرورة أن يكون هناك خطة قوية ومتكاملة لمنع وقوع الشباب فريسة للأفكار المتطرفة والمنحرفة، قائلا: لابد من وقفة صلبة لإنقاذ الشباب من مخاطر زى الإدمان وغيره.
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