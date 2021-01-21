نواب يحذرون من اختفاء بعض الأندية.. وجبالى يحذف كلمة مؤامرة من المضبطة

وجه أحمد فرغل، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رسالة لوزير الشباب والرياضة قال فيها: "حضرتك مجتهد لكن مش عيب نقول هناك نقص إمكانيات لتطوير مراكز الشباب"، مشيرا إلى أن هذه المراكز على مستوى المحافظات وكذلك الأندية تعانى من ضعف التطوير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بيانا حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 - 2020.
كما وجه النائب فرغل تحذيرا من اختفاء بعض الأندية قائلا: "فى النادى المصرى البورسعيدى قالوا إن هناك شرخا بأحد جدران مدرجاته، ومع ذلك لم يطور منذ عامين، والشعب البورسعيدى يرفض هدم الاستاد، ونشعر أن هناك مؤامرة لهدمه".
ورفض المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة "مؤامرة" وطلب بحذفها من المضبطة.
وقال فرغل: "فى ظل هذا الوضع سنجد اختفاء كثير من الأندية خلال الـ3 سنوات المقبلة، مثل المصرى والاتحاد والإسماعيلى، ولن يبقى إلا أندية الشركات".
فيما دعا أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أهمية غرس حب الرياضة فى نفوس الشباب، قائلا: "جيوش العالم تعتمد على الكفاءة البدنية فى إعداد أفرادها المقاتلين، وإذا أرادنا شباب صحى قوى لا يتعاطى المخدرات فعلينا بالتركيز على المراكز الشبابية".
فيما انتقد أحمد العرجاوى، سياسية الدمج بين المراكز الشبابية، كما أبدى اعتراضه على القرارات المنفردة بين الجهات التنفيذية، وغياب التنسيق مما أدى لخروج الشباب للشارع.
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