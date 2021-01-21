وزارتا الهجرة والبيئة تتعاونان فى «مراكب النجاة» و«اتحضر للأخضر»

جدة - نرمين السيد - رشحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جمعية النادى النسائى المصرى الدولى بنيويورك التابع لمجموعة "نيو إيجيبت" للمشاركة فى تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، وذلك فى ضوء حملة "صفط تراب.. البداية" التى تنفذها وزارة البيئة فى محافظة الغربية اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".





ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة شكرها لكل القائمين على جمعية النادى النسائى المصرى الدولى بنيويورك التابع لمجموعة "نيو إيجيبت" من المصريين بالخارج، لاهتمامهم بشأن المساهمة فى التنمية بمصر وتقديم الدعم الفنى والمادى للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، من خلال مشاركتهم فى الجهود المبذولة لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها فى إطار عمل المبادرتين الرئاسيتين "اتحضر للأخضر" و"حياة كريمة"، حيث ستكون نقطة انطلاق هذا التعاون من محافظة الغربية.

وقالت وزيرة الهجرة إن المصريين بالخارج لا يتوانون عن خدمة بلدهم من أى موقع أو فى أى ظروف، أثبتت التجربة أن المصريين بالخارج دائما يحرصون على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لوطنهم الأم مصر، ونسلم فيهم دائما روح المبادرة والإقدام على التعاون من كل الجهات الداخلية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أعلنت عن انطلاق الجهود لتطوير القرى المصرية حتى تصبح قرى متوافقة بيئيا ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها وذلك اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وكذلك مبادرتى "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستهدف تطوير القرى المصرية، إذ تم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدور الذى تقوم به السفيرة وزيرة الهجرة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم ودعم مشاركتهم فى تنميته وتحقيقه لطموح وآمال شعبه.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحملة تهدف أيضا إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قدراتهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى، وتسعى الوزارة لحشد الجهود وإلقاء الضوء على تلك القرى بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات فى مجال مستدام ويساهم فى تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

وأوضحت فؤاد أنه تم حصر المشاكل البيئية بالقرية من خلال فريق عمل الوزارة والتى تمثلت فى الصرف الصناعى على الترع والمصارف بالقرية وتراكم نواتج تطهير الترع والمصارف وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة حل تلك المشكلات، بالإضافة إلى رصد تراكم المخلفات البلدية للسكان غير المشتركين فى منظومة المخلفات، وقد تم توجيه شباب القرية لتوعية سكان القرية بأهمية الاشتراك فى المنظومة.

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرية بالتنسيق مع محافظة الغربية والجهات المعنية وتشمل تطهير للترع والمصارف، وإلزام المصانع حول القرية بتوفيق أوضاعها، وتنفيذ حملات نظافة بسواعد شباب القرية، وأيضا تنفيذ حملة توعية وبرنامج بناء قدرات للشباب المتطوعين بالقرية من خلال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما سيتم تنفيذ حملات لتشجير الشوارع الرئيسية بالقرية، وتدريب الشباب والفتيات على الأنشطة البيئية وخاصة الاقتصادية منها.

ومن جهته، قال ماجد أمين منسق ومؤسس مجموعة "نيو إيجيبت" إن المجموعة فخورة بالتعاون والشراكة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بالدعم اللوجيستى والمجتمعى للقرية لتصبح نموذج للقرى المتوافقة بيئيا، كما قدمت مستلزمات طبية وتأهيل للوحدة الصحية بالقرية وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية التى تحتاجها القرية، وقد أشاد بدور وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بكل جهود الدولة وأجهزتها، وكذلك بدور وزارة البيئة فى تطوير القرية بتقديم كافة الخدمات البيئية لتحقيق تنمية شاملة بها.

وتعد محافظة الغربية ضمن محافظات برنامج الإدارة المتكاملة للمخلفات مما سيساهم فى حل مشكلة المخلفات بالقرية، وقد تم التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة وكلية الفنون الجميلة بدمياط للمساهمة فى تجميل القرية.