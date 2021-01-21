وكيل النواب يطالب بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي‎

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن مصر دولة شابة ولدينا كل المقومات لكي نقدم للعالم أمثال محمد صلاح وغيره.
وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إلى أن دولة مصل البرازيل تصدر 1200 لاعب على مستوى العالم قائلا: «وإحنا كل اللي عندنا 3 ولا 4».
وشدد وكيل مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضي والاستثمار الحقيقي في هذا المجال لنكون على خريطة الاستثمار العالمي.
وقال: «القضية الآن هي قضية فكر، وعلينا التفكير في كيفية تخفيف العبء عن الدولة، لاسيما في ظل المشكلات في توفير الإمكانيات للشباب في القطاع الرياضة».
وتابع محمد أبو العينين: «علينا أن نستثمر تطلع كل أسرة مصرية لأن يكون لديها بطل في الرياضة».
من ناحيته قال النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء إنه تقدم بعدد من طلبات الاحاطة بشأن مراكز شباب الشرابية والزاوية الحمراء، والإهمال الذى طالهما، ورغم ذلك لم تُتّخذ وزارة الشباب والرياضة أي خطوات إيجابية على أرض الواقع.
وأضاف «وطني» أن هناك عدد من مراكز الشباب بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء تعاني من الإهمال وتحتاج إلى توفير موارد مالية للصيانة والتطوير ودعم الأنشطة، لافتا إلى أن من بين مراكز الشباب التى تحتاج لتطوير مركز شباب الشرابية ومركز شباب الأمل ومركز شباب الزاوية الحمراء، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعد بتقديم الدعم لتطوير هذه المراكز ولم يتم أي تغيير على أرض الواقع.
وتابع عضو مجلس النواب، أن أزمة مركز شباب الشرابية، تتمثل في أن هناك خلاف بين المقاول والشركة المنفذة خاصة أن أعمال الإنشاء متوقفة منذ حوالي 4 سنوات مضيفًا أن النشاط الرياضي بالدائرة التي تعتبر أكثر الأحياء كثافة لايوجد بها أي نشاط رياضي نهائي.
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