وكيل النواب يطالب بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي‎

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن مصر دولة شابة ولدينا كل المقومات لكي نقدم للعالم أمثال محمد صلاح وغيره.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إلى أن دولة مصل البرازيل تصدر 1200 لاعب على مستوى العالم قائلا: «وإحنا كل اللي عندنا 3 ولا 4».

وشدد وكيل مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضي والاستثمار الحقيقي في هذا المجال لنكون على خريطة الاستثمار العالمي.

وقال: «القضية الآن هي قضية فكر، وعلينا التفكير في كيفية تخفيف العبء عن الدولة، لاسيما في ظل المشكلات في توفير الإمكانيات للشباب في القطاع الرياضة».

وتابع محمد أبو العينين: «علينا أن نستثمر تطلع كل أسرة مصرية لأن يكون لديها بطل في الرياضة».

من ناحيته قال النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء إنه تقدم بعدد من طلبات الاحاطة بشأن مراكز شباب الشرابية والزاوية الحمراء، والإهمال الذى طالهما، ورغم ذلك لم تُتّخذ وزارة الشباب والرياضة أي خطوات إيجابية على أرض الواقع.

وأضاف «وطني» أن هناك عدد من مراكز الشباب بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء تعاني من الإهمال وتحتاج إلى توفير موارد مالية للصيانة والتطوير ودعم الأنشطة، لافتا إلى أن من بين مراكز الشباب التى تحتاج لتطوير مركز شباب الشرابية ومركز شباب الأمل ومركز شباب الزاوية الحمراء، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعد بتقديم الدعم لتطوير هذه المراكز ولم يتم أي تغيير على أرض الواقع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن أزمة مركز شباب الشرابية، تتمثل في أن هناك خلاف بين المقاول والشركة المنفذة خاصة أن أعمال الإنشاء متوقفة منذ حوالي 4 سنوات مضيفًا أن النشاط الرياضي بالدائرة التي تعتبر أكثر الأحياء كثافة لايوجد بها أي نشاط رياضي نهائي.