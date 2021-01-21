نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيم الأغلبية البرلمانية لوزير الرياضة: قانون الرياضة سيئ السمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، سؤالًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، قائلًا: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك ؟ متابعًا: لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تمامًا، وأعلم أنك تميل تشجيعًا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه.

وأضاف "رشاد" خلال كلمته بالجلسة العامة موجهًا حديثه لوزير الشباب والرياضة، أن المشكلة الدائمة، هي منظومة الشباب المصرية، قائلًا: خلال رئاستي للجنة تعاونت معك على مدار عامين، وأرى أنه ليس لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث أن مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه.

وتابع رئيس الأغلبية: ضمن تلك المنظومة، فهناك الاتحاد العام للكشافة، هذا الاتحاد يتم سحب أراضيه بحجة الاستثمار، وحينما كنت رئيسًا للجنة الشباب كنت استيقظ يوميًا على خبر أن أحد المحافظين اقتحم باللودر مركز شباب وسحب أراضيه، وهناك رسالة يجب أن تصل للجميع: الاستثمار في الشباب ليس اقتصادي فقط، ليس لدى مشكلة مع الاستثمار، لكن فكرة العمل في جزر منعزلة كما يفعل المحافظين في مراكز الشباب وأخذ بغير حق من الشباب بدعوى الاستثمار، مشكلة كبرى.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية: أما بخصوص الكارثة، فهو متعلق بالقانون سئ السمعة، قانون 17 لسنة 2017، وهو "قانون الرياضة"، فكل مرة كنت تمهلنا ولم تتقدم بمشروع قانون للرياضة، ما نما إلي علمي أن هناك حسابات للاتحاد الدولي، من الممكن أن نقتدي بالكثير من الدول، فلايصلح أن ممثلي الاتحادات الرياضية يكونوا سلطة رابعة.

واختتم حديثه بالسؤال عن من مصير انتخابات اتحاد الكرة، قائلًا: ماذا سنقرر في 31 يناير، هل تجرى الانتخابات بناءًا على طلب الاتحاد الدولي؟ أم لن نقوم بذلك ونكون معرضين لعقوبات ستطال أنديتنا التي تلعب في الخارج؟ خاصة أن النادي الأهلي لديه مشاركة في كأس العالم للأندية.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

