صور.. وزير التنمية: تنفيذ الدورة الجديدة لقادة المستقبل فى فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء فعاليات الأسبوع الثالث والأخير من دورة "إعداد قادة المستقبل" والتى كان من المقرر تنفيذها فى الخطة التدريبية 2019/2020 لمركز سقارة وتم تأجيل الأسبوع الثالث نظراً للظروف التى حلت بالبلاد أثر جائحة كورونا، واستفاد من هذه الدورة التدريبية 64 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتطوير أداء العاملين فى الإدارات المحلية خاصة القيادات الوسطى وتأهيلهم ليكونوا قيادات محلية متميزة. وأوضح اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن الدورة التدريبية لقادة المستقبل للعام التدريبى الحالى تنظم خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا أن تمكين العنصر البشرى وتدريبه فى المحليات يأتى على رأس أولويات الوزارة خاصة وأن استمرار تطوير أداء العاملين فى المحافظات وتنمية مهاراتهم يعمل على تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين. وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بالأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، لافتا إلى أنه سيتم ترشيح من اجتاز الدورة التدريبية لقادة المستقبل بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن. من ناحية أخرى ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، 4 دورات تدريبية جديدة هى تصميم الشبكات للمديرين والعاملين فى مراكز المعلومات ودورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال الشؤون القانونية والمالية ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات التعاون الدولى والعلاقات العامة على التواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى دورة متقدمة فى اللغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 117 متدربا من جميع المحافظات.

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