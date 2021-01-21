بطريرك الكاثوليك يبحث إنشاء معهد لعلوم الأسرة

جدة - نرمين السيد - واتسم اللقاء بالحوار الأبوى والنصح والإرشاد، وقدم غبطته الشكر للقمص الدكتور أوغسطينوس منير، وجميع أعضاء اللجنة على ورقة المشروع المقدمة، والتى تهدف إلى إنشاء معهد كاثوليكى للتنمية الإنسانية وعلوم الأسرة. وأشار غبطته، وفقا لبيان صحفى، إلى أن ورقة المشروع سيتم عرضها ومناقشتها باجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.

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