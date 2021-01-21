صور.. قافلة «تحيا مصر» تواصل عملها بمستشفى الشيخ زويد المركزى

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وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة بدأت عملها أمس الأربعاء، ومن المنتظر أن تقدم خدماتها لنحو ألف مواطن على مدار 3 أيام.
وأضاف أن القافلة تأتى فى إطار تنظيم الصندوق لعدد من قوافل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، موضحا أنه تم تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج أمس فضلا عن توزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة و3 آلاف بطانية على مستحقيها.
يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضى لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة المقبلة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى ومساعدة المحتاجين فى مختلف دول العالم.
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