أشرف صبحى لنواب البرلمان : لجان مختصة تحقق فى واقعة نادى الجزيرة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجان مختصة للتحقيق فى واقعة نادى الجزيرة، قائلا: "هناك جزاءات سيتم تطبيقها، وتوجهنا صباحا إلى هناك، ولكنى أربأ بالحديث فى هذا الأمر".





جاء هذا التعليق خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، وردا على استفسارات النواب حول موقف وزارة الشباب والرياضة من الواقعة خصوصا بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى بها أشكال جنسية، الأمر الذى أثار غضب المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعى. وأشار أشرف صبحى إلى الإنجازات الخاصة بمبادرة "لا للتحرش لا للبلطجة"، وكذا مشروع " ألف فتاة.. ألف حلم"، لافتا إلى المجهودات فى الوقت ذاته بالصعيد، قائلا: "نعمل بكل جهدنا فى الصعيد، لكن محتاجين كثير من الوقت والجهد".

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