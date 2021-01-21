الرعاية الصحية تطلق ورشة علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، ورشة عمل عن الانسداد المزمن للشرايين التاجية، بهدف التدريب على أحدث أساليب علاج الانسداد المزمن باستخدام التقنيات والمعدات الحديثة، والتدريب على كيفية استغلال أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبى فى علاج الحالات المعقدة من هذا المرض.





يأتى ذلك ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية بالعمل على الارتقاء بمستوى مهارات وكفاءة مقدمى الخدمات الصحية من خلال التدريب المستمر، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وأشارت الهيئة، فى بيان لها، إلى أن ورشة العمل تضم نخبة من الأطباء من داخل الهيئة وخارجها وأساتذى الجامعات واستشارى القلب على مستوى الجمهورية.

وأفادت بأن مستشفى النصر يوجد بها أمهر فريق طبى لعلاج أمراض القلب والقسطرة القلبية، مشيرة إلى أنها تضم تجهيزات طبية بأحدث التقنيات على أعلى مستوى، تساعد على إجراء العمليات ذات المهارة العالية.

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ورشة العمل تشمل محاضرات حول المرض وكيفية تشخيص الحالات وطرق علاجها وفق آخر المستجدات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى بعض الممارسات الإكلينيكية بالمستشفى، كما تشمل التعرف على أحدث أساليب العلاج باستخدام التقنيات والمعدات الحديثة واستغلال أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبى فى علاج المرض.

وتابع البيان: "تستهدف ورشة العمل التدريب على أحدث أساليب وتقنيات علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية، ولفت البيان إلى أهمية ورش العمل فى تبادل الخبرات وتسهيل العمل الجماعى وتحفيز تنمية المهارات فى تقوية الروابط بين المشاركين من الجهات والقطاعات المقدمة للخدمات الصحية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن المصرى وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية".

وقال البيان إن البحث العلمى والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتة إلى حرص الهيئة على الانفتاح للإطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد حلم كل المصريين، لتوفير رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.