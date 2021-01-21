سحر طلعت لوزير الشباب: أين كؤوس إفريقيا المسروقة من الاتحاد؟

جدة - نرمين السيد - وجهت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، سؤالا لوزير الشباب والرياضة، قائلة: أين كؤوس إفريقيا التى سرقت من مقر اتحاد الكرة يا فندم؟، متابعة: ليه مرجعتش لغاية دلوقتى، ولو فيه جديد فى هذا الأمر يا ريت توضحلنا؟





جاء ذلك فى كلمتها تعقيبا على بيان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضية، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وفى سياق مختلف، دعت النائبة لكشف خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف وجود 4.374 مركز شباب، إلا أن برنامج الحكومة تحدث فقط عن تطوير 490 ملعب خماسى بمختلف محافظات مصر، قائلة: "احنا طورنا 11% من مراكز الشباب فى مصر فقط، هل دى نسبة مرضية ؟".

ورفضت النائبة تراجع دور الفتيات فى مراكز الشباب، وتحديدا فى الأقاليم والصعيد، بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهم، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية، مشيرة إلى أن نسبة من يمارسن أنشطة رياضية من العضوات 5% فقط على مستوى مصر، مطالبة بأن يكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع.

وأكدت سحر طلعت، أن هناك إنجازات فى عدد من الألعاب، إلا أن هناك إخفاقا فى ألعاب جماهيرية كبيرة، مثل كرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية، وتابعت: "احنا لم ننجح فى التأهل لأولمبياد طوكيو، وخدنا المركز الرابع فى كأس إفريقيا، وفِى كرة السلة فشلنا أيضا فى التأهل للأولمبياد"، قائلة: طبعا غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الأثقال فى مصر لمدة سنتين من الاتحاد الدولى بسبب ثبوت تعاطى 7 لاعبين مصريين للمنشطات".

كما رفضت النائبة، قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد برئاسة رئيس اتحاد رفع الأثقال، على الرغم من إحالته للنيابة.