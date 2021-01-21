جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح 5 مطارات مصرية حصلت على شهادات دولية بأنها الأفضل صحيًا فى إفريقيا.

واختيار هذه المطارات تم بناء على عدة معايير للتقييم عالمية من مؤسسات دولية، ارتكزت على تأمين مناطق الوصول للصالات وتسجيل الوصول والفحص الأمنى، وتدابير الصحة والسلامة للمسافرين والعاملين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. 5 مطارات مصرية الأفضل صحيًا فى إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.